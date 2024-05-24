Общественная Служба Новостей: оставленная в розетке зарядка может спровоцировать пожар

Многие люди постоянно оставляют зарядные устройства в розетках, однако эта привычка может спровоцировать пожар. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Обычно устройства не перегреваются и в обычном состоянии не могут стать причиной возгорания или взрыва. Однако, если провод деформирован или пережат, особенно в нескольких местах, то ситуация становится опасной.

Кроме того, рискуют те, у кого дома бывают скачки напряжения. При них тоже есть вероятность того, что провод замкнет, и начнется пожар.