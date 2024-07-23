Общественная Служба Новостей: охранная сигнализация защитит дачу от воров

Установка охранной сигнализации поможет уберечь дачу от проникновения грабителей. О действенных способах защиты рассказала Общественная Служба Новостей.

В случае угрозы сигнал поступит на пульт охранного предприятия, сотрудники которого должны будут приехать на место для выяснения обстоятельств. Однако такой способ достаточно затратный, хозяину участка придется вносить ежемесячную плату за обслуживание.

Кроме того, воров отпугнет чистый участок. Владельцам дач стоит подстригать газон летом и расчищать дорожки от снега зимой.