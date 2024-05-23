Общественная Служба Новостей: одним из первых признаков отравления ртутью считается сильная слабость

Ртуть считается ядовитым и опасным веществом, вдохнув пары которого можно отравиться и умереть. Если у вас разбился ртутный градусник, действовать нужно оперативно, написала Общественная Служба Новостей .

Первым признаком, указывающим на отравление, считается сильная слабость. До приезда службы 112 ни в коем случае нельзя открывать окна и двери. Стоить покинуть помещение, где разбился градусник, а также вынести из него животных. Обувь, в которой вы ходили по комнате, нужно снять и осмотреть, нет ли на ней ядовитого вещества.

Чтобы ртуть не распространялась по дому, необходимо собрать ее в стеклянную банку с холодной водой. Действовать нужно в перчатках, бахилах и медицинской маске.