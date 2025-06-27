Общественная Служба Новостей: очки с темными линзами без подтвержденной защиты опасны

Сегодня рынок солнцезащитных очков предлагает огромный ассортимент моделей, различающихся материалами изготовления, видами линз и уровнями защиты. Как правильно подобрать оптический прибор, рассказала Общественная Служба Новостей.
Одним из важнейших критериев выбора качественных аксессуаров является способность блокировать 100% ультрафиолетового излучения обоих диапазонов — A и B. Этот фактор играет ключевую роль в предотвращении серьезных офтальмологических проблем, таких как солнечный ожог роговицы, возникновение катаракты и разрушение клеток сетчатки.
Наличие маркировки UV400 свидетельствует о полной защите от волн длиной до 400 нанометров. Использование затемненных стекол без должной фильтрации ультрафиолета может нанести вред, вызывая расширение зрачков и увеличивая попадание вредных излучений внутрь глаза. Для уверенности стоит покупать модели с маркировкой 100% UV protection или UV400.
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