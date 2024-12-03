Общественная Служба Новостей: не стоит подключать слишком много гирлянд к одной розетке

Гирлянда — важный элемент для создания новогоднего настроения. Такой декор помогает украсить дом и придать ему праздничный вид. Как правильно использовать изделие, рассказала Общественная Служба Новостей .

При покупке важно обращать внимание на производителя. Следует приобретать товары проверенных компаний, которые гарантируют качество. Дешевые варианты от сомнительных фирм могут стать причиной короткого замыкания.

Эксперты также посоветовали не подключать слишком много гирлянд к одной розетке. Такой подход грозит перегруженностью электросети.

Кроме того, нужно выключать светильник на ночь и перед выходом из дома. Еще одно важное правило касается животных: питомцы не должны иметь возможность повредить гирлянду.