Общественная Служба Новостей: мульча предотвращает вымывание питательных веществ из почвы

В конце лета особенно важно позаботиться о садовых растениях, чтобы они смогли подготовиться к зиме. Мульчирование клумб — это эффективный способ защиты почвы и растений. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Мульча помогает сохранить влагу в почве, защитить корни от перегрева и улучшить структуру грунта. Она создает барьер, который уменьшает испарение влаги и помогает растениям легче переносить жару. Кроме того, мульча препятствует росту сорняков и предотвращает вымывание питательных веществ.

Для мульчирования клумб можно использовать органические и неорганические материалы. Органическая мульча, такая как кора, щепа, солома или скошенная трава, постепенно разлагается, обогащая почву гумусом. Неорганическая мульча, например декоративный камень или агроткань, обеспечивает надежную защиту от сорняков и перегрева.