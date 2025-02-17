Общественная Служба Новостей: мульча обезопасит растения при отсутствии снега

Нынешняя зима оказалась необычно теплой, что привело к тому, что деревья и кустарники остались без снежного покрова. Общественная Служба Новостей узнала, как защитить растения в отсутствие снега.

Агрономы предупреждают, что оставлять растения без защиты может быть рискованной идеей. Снежный покров выполняет функцию теплоизоляционного слоя, который сохраняет тепло в почве и защищает корни от холодов. Толщина снега в 30 сантиметров помогает удерживать тепло даже при низких температурах. Однако зимы без снега приводят к промерзанию почвы, замерзанию корней и возможной гибели растений. Достаточно соблюсти простые меры, чтобы сохранить растения здоровыми в условиях отсутствия снега.

Дачникам рекомендуют разложить мульчу вокруг растений. Можно использовать опилки, хвою, солому или подстилку. Далее следует укрыть прикорневую зону кустарников мульчей диаметром полтора метра, взрослые и высокие деревья — на пять метров. Низкорослые растения можно накрывать лапником, листьями, опилками или обрезанными ветками деревьев.

Теплолюбивые растения укрывают специальными материалами, такими как спанбонд, агроволокно или геотекстиль. Для розовых кустов и рододендронов можно купить готовые «домики» из спанборда или агротекстиля. Тоннельные укрытия часто строят из полиэтилена или других натуральных материалов.