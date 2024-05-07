07 мая 2024, 12:29
Общественная Служба Новостей: май — месяц активной пересадки комнатных растений
С наступлением весны комнатные растения уходят в бурный рост. Какими работами цветоводам стоит заняться уже сейчас, рассказала Общественная Служба Новостей.
Май — месяц активной пересадки растений, однако важно помнить про интервал в два-три года. Сам процесс предполагает покупку нового горшка на несколько сантиметров больше в диаметре.
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Кроме того, в такое время необходимо увеличить частоту полива и регулярно опрыскивать листья чистой водой.
Цветы
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