Общество 07 мая 2024, 12:29 Общественная Служба Новостей: май — месяц активной пересадки комнатных растений

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С наступлением весны комнатные растения уходят в бурный рост. Какими работами цветоводам стоит заняться уже сейчас, рассказала Общественная Служба Новостей.

Май — месяц активной пересадки растений, однако важно помнить про интервал в два-три года. Сам процесс предполагает покупку нового горшка на несколько сантиметров больше в диаметре.

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Кроме того, в такое время необходимо увеличить частоту полива и регулярно опрыскивать листья чистой водой.