Общественная Служба Новостей: кукурузу следует сажать на солнечных участках земли

Кукуруза — отличный помощник для укрепления иммунитета и нормализации пищеварения. Она пользуется большой популярностью среди огородников. Как правильно сажать эту культуру, рассказала Общественная Служба Новостей.
Растение предпочитает солнечные участки с хорошей вентиляцией. Важно подготовить почву, перекопав ее и удалив сорняки. Отличным удобрением станет компост или перепревший навоз.
Сами семена необходимо прогреть под прямыми лучами в течение трех-пяти дней. Для защиты от грибковых инфекций можно использовать замачивание в растворе марганцовки.
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