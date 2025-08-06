Общественная Служба Новостей: кружки с двойными стенками нельзя мыть холодной водой после горячего чая

Кружки с двойными стенками стали популярными за рубежом и в России из-за своей эстетичности и функциональности. Однако появились новости о том, что такая посуда может быть опасной. Люди попадают в больницу после мытья стаканов с двойными стенками. Проблема заключается в том, что кружка может взорваться в руках из-за перепада температур, написала Общественная Служба Новостей .

Когда горячая жидкость резко заменяется холодной водой, воздушная прослойка между стенками расширяется, создавая избыточное давление. В результате стекло лопается, особенно если оно некачественное.

Несмотря на этот минус, у стеклянной посуды с двойными стенками есть преимущества: теплоизоляция; эстетика; простота ухода; предотвращение образования конденсата.

При использовании такой посуды важно соблюдать осторожность: не мыть стакан холодной водой после горячего чая или кофе, избегать слишком холодной или горячей воды и пользоваться резиновыми перчатками. Также важно покупать качественную посуду от проверенного производителя.