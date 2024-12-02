Общественная Служба Новостей: излишки бетона можно использовать для создания строительных блоков

Многие строители не раз сталкивались с тем, что у них оставались излишки бетонного раствора. Почему это происходит и что с этим можно сделать, рассказала Общественная Служба Новостей .

Излишки могут образовываться из-за неправильных расчетов, а также ошибок при кладке, когда между блоками появляются пустоты. Также с такой проблемой сталкиваются те, кто заготавливает раствор впрок.

Если излишки все же образовались, то одним из самых разумных способов будет использовать их, чтобы построить строительные блоки. Для их формы можно использовать деревянные ящики, а для большей прочности — добавить арматуру.