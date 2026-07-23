Сбор грибов — увлекательное занятие, которое дарит положительные эмоции и позволяет пополнить запасы полезных продуктов. Однако важно знать, как правильно собирать грибы, чтобы сохранить свое здоровье, написала Общественная служба новостей .

Грибы следует искать в тенистых местах, на опушках и в лесистой зоне. Типичная зона — у корней деревьев или в траве. Чтобы не повредить грибницу, аккуратно выкручивайте гриб, а не срывайте его с ножкой. Оставляйте часть ножки в земле, чтобы грибница сохранилась и могла дать жизнь новым грибам.

Перед походом в лес стоит изучить информацию о съедобных и ядовитых грибах. Лучше всего взять с собой книгу или воспользоваться приложением с фотографиями различных видов. Для похода за грибами лучше использовать плетеную корзинку, так как она позволяет воздуху циркулировать и сохранять грибы свежими.

Важно избегать сбора грибов возле дорог, промышленных предприятий или в местах с загрязненной почвой, так как грибы могут накапливать вредные вещества. Собирать следует только те грибы, в которых вы полностью уверены. Если есть сомнения, лучше оставить гриб.

Основные признаки ядовитых грибов включают странную окраску, специфичную форму и неприятный запах. Среди самых известных ядовитых грибов — бледная поганка и красный мухомор.

После сбора грибы следует очистить от грязи, травы и мха, проверить на наличие гнилых листьев или насекомых и хранить в прохладном месте. Использовать грибы в пищу лучше в течение нескольких дней.