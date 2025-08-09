Общественная Служба Новостей: грибы можно сушить в духовке, над плитой и на воздухе

При подготовке важно очистить грибы, отсортировать и нарезать. Один из методов сушки — на воздухе: грибы насаживают на нитку и развешивают в проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Еще один вариант — в духовке. При таком способе грибы раскладывают на решетках или противнях в один слой и сушат при температуре 45–50 градусов с приоткрытой дверцей.

В электросушилке грибы раскладывают на поддоны, оставляя промежутки для циркуляции воздуха. Также можно развесить грибы над плитой или печью, однако такой метод требует постоянного контроля, чтобы грибы не подгорели.