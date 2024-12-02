Общественная Служба Новостей: эспрессо лучше сочетать с тирамису

Кофе входит в топ самым популярных напитков по всему миру. С чем его лучше пить, рассказала Общественна Служба Новостей .

В частности, крепкий горький эспрессо отлично сочетается с итальянским десертом тирамису. Он позволяет ярче раскрыть кофейные ноты как в самом напитке, так и в пирожном.

А к капучино больше подойдет слоеный и хрустящий круассан с привкусом сливочного масла. Он смягчает и без того нежный вкус пенки напитка.

Наконец, лучше дополнением к латте станет печенье. Подойдет любое: от галет до овсяного. Таким сочетанием можно закончить утренний прием пищи.