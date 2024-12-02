Общественная Служба Новостей: эспрессо лучше сочетать с тирамису
В частности, крепкий горький эспрессо отлично сочетается с итальянским десертом тирамису. Он позволяет ярче раскрыть кофейные ноты как в самом напитке, так и в пирожном.
А к капучино больше подойдет слоеный и хрустящий круассан с привкусом сливочного масла. Он смягчает и без того нежный вкус пенки напитка.
Наконец, лучше дополнением к латте станет печенье. Подойдет любое: от галет до овсяного. Таким сочетанием можно закончить утренний прием пищи.
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