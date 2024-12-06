Общественная Служба Новостей: для небольшой кухни лучше всего подойдут обеденные столы круглой формы

Правильно выбранный кухонный стол — залог уюта и комфорта во всем доме. Классическим вариантом остаются деревянные столы. Они долговечны и экологичны, но требуют специального ухода в виде защиты поверхности от влаги и вредителей, передает сайт Общественная Служба Новостей .

Более доступным вариантом являются столы из ДСП и МДФ, однако они проигрывают в эстетическом плане. К самым прочным моделям относятся металлические столы, но стоит учитывать, что они достаточно тяжелые и холодные на ощупь.

Рекомендуется оставлять вокруг стола минимум 90 сантиметров свободного пространства, чтобы обеспечить доступ к стульям. Отличным решением для небольшой кухни станет стол круглой или овальной формы.