Общественная служба новостей: для классического стиля подойдут кожаные, структурированные сумки

Сумка — это не просто аксессуар, а полноценный элемент гардероба, который может подчеркнуть стиль и добавить изюминку образу. Однако неправильно подобранная сумка может испортить даже самый модный лук, написала Общественная служба новостей .

При выборе сумки важно учитывать несколько моментов:

1. Назначение. Подумайте, для чего вам нужна сумка: только для телефона и ключей или для вещей на работу или учебу. Размер должен соответствовать вашим нуждам. 2. Цвет. Он должен гармонировать или контрастировать так, чтобы образ смотрелся целостно. 3. Материал. Кожаные сумки подойдут для делового образа, а тканевые или кэжуал модели — для повседневных прогулок и отдыха. 4. Форма. Выбирайте форму, исходя из вашего силуэта и стиля. 5. Аксессуары и детали. Цепи, пряжки или аппликации могут добавить уникальности образу.

Если вы хотите разнообразить свои образы, то держите в арсенале несколько сумок разных размеров и цветов. Это позволит легко менять акценты и создавать новые стили.

Для классического стиля выбирайте кожаные, структурированные сумки нейтральных цветов. Для повседневного стиля подойдут объемные мешки, рюкзаки, сумки-мешки из тканей или эко-кожи. Для спортивного стиля — спортивные, яркие или минималистичные сумки, зачастую из синтетических материалов.

Универсальные цвета — черный, бежевый, коричневый — подходят к любой одежде. Можно добавлять яркие или насыщенные оттенки для акцента, если они сочетаются с вашими нарядами.