Общественная Служба Новостей: для игры в волейбол нужно развить технику прыжка

Волейбол — сложный и физически требовательный спорт, где важна отличная координация, быстрота реакции и хорошая физическая форма. Подробнее рассказала Общественная Служба Новостей.
Важнейший элемент игры — перемещение по площадке. Перебегать следует плавно, сохраняя равновесие. Боковые перемещения выполняются короткими приставными шагами, вперед и назад — скользящими движениями, чтобы ноги оставались прижатыми к полу. Большое внимание уделяется технике постановки ступней: они должны чутко реагировать на поверхность площадки.
Кроме того, для профессионального волейболиста важно развить технику прыжка. Простое упражнение — прыжки на возвышенность высотой 50–70 сантиметров, развивающие взрывную силу ног. Тренировка выполняется в три подхода по 10–15 повторений. Приседания с максимальным выпрыгиванием вверх задействуют квадрицепсы и икроножные мышцы.
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