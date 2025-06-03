Общественная Служба Новостей: детям до трех лет нельзя давать манную кашу

В детских садах часто подают манную кашу, но с возрастом многие забывают о ее существовании. Несмотря на это, блюдо содержит множество полезных элементов, благотворно влияющих на организм как детей, так и взрослых. Однако некоторым людям употреблять ее не рекомендуется. Общественная Служба Новостей выяснила, в чем заключаются преимущества и недостатки этого продукта.

Сегодня отношение к манной каше неоднозначное. Диетологи развеяли миф о ее безусловной пользе. Хотя она сытная, легко и быстро готовится, не раздражает пищеварительную систему, содержание клетчатки в ней минимально — всего 0,02%. Кроме того, многие сейчас избегают глютена в пище, а в манке его достаточно.

Манную кашу можно назвать калорийным блюдом, особенно если добавлять молоко, сахар и сливочное масло. Сама крупа в сухом виде имеет калорийность 330-350 калорий на 100 грамм, где белка — 10,3 грамма, жиров — один грамм, а углеводов — 67,4 грамма. С добавками калорийность увеличивается.

Польза манной каши заключается в ее легкой усвояемости. Она не содержит клетчатки, что делает ее идеальной для людей с чувствительным пищеварением. Блюдо богато железом, поэтому его рекомендуют включать в рацион при анемии. Оно также является источником энергии, витаминов группы B, E, калия, магния и фосфора.

Для растущего организма манная каша полезна, так как содержит селен, укрепляющий иммунную систему. Витамины группы B и E необходимы для нормальной работы мозга, что особенно важно для школьников. Цинк, фосфор и магний важны для нервной системы.

Однако у манной каши есть и недостатки. Людям с непереносимостью глютена ее употреблять не рекомендуется из-за риска аллергии и проявлений целиакии. Специалисты советуют есть манку не чаще одного-двух раз в неделю. Детям младше трех лет давать манную кашу нельзя, так как их желудок не способен переварить такие углеводы.