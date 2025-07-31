Общественная Служба Новостей: чтение книг и спорт делают человека умнее

Интеллектуальный рост возможен в любом возрасте благодаря определенным увлечениям. Они стимулируют мозг и создают новые нейронные связи, сообщила Общественная Служба Новостей .

Так, изучение иностранного языка — отличная тренировка памяти, которая помогает быстрее оценивать обстановку и концентрироваться на задаче. Игра на музыкальных инструментах развивает моторику, аналитические способности и креативность.

Чтение книг способствует расширению кругозора, развитию логики и способности анализировать. В то же время занятия спортом повышают сосредоточенность и усиливают концентрацию внимания. Кроме того, положительно влияют на интеллект пазлы, головоломки, кроссворды, шахматы и медитация.