Общественная Служба Новостей: чай с молоком снижает вероятность развития болезней сердца

Чай с молоком — отличный тонизирующий напиток, который активизирует мозговую деятельность и заряжает энергией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Отмечается, что сорта зеленого чая в сочетании с молоком можно пить во время диеты. Пищевая ценность такого напитка не превышает 80 калорий. Кроме того, ежедневное употребление трех чашек чая с молоком снижает уровень так называемого «плохого» холестерина и минимизирует риски развития сердечно-сосудистых болезней.

Чай с молоком также укрепляет зубы и кости за счет наличия в составе таких природных соединений, как флавоноиды. Они имеют антиоксидантные и противовоспалительные качества.