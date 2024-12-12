Общественная Служба Новостей: чай с молоком снижает вероятность развития болезней сердца

Чай с молоком — отличный тонизирующий напиток, который активизирует мозговую деятельность и заряжает энергией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Отмечается, что сорта зеленого чая в сочетании с молоком можно пить во время диеты. Пищевая ценность такого напитка не превышает 80 калорий. Кроме того, ежедневное употребление трех чашек чая с молоком снижает уровень так называемого «плохого» холестерина и минимизирует риски развития сердечно-сосудистых болезней.
Чай с молоком также укрепляет зубы и кости за счет наличия в составе таких природных соединений, как флавоноиды. Они имеют антиоксидантные и противовоспалительные качества.
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