Общественная Служба Новостей: большинство материалов, из которых сделан спортинвентарь, не выносят перепадов температуры

Правильное хранение спортивного инвентаря поможет предотвратить его повреждение и продлить срок службы. Подробнее об этом рассказала Общественная Служба Новостей.

Влага, пыль и экстремальные температуры могут негативно сказаться на качестве материалов. Важно учитывать специфику каждого вида спортивных принадлежностей: например, резиновые мячи нужно защищать от солнечных лучей, а металлические изделия — от коррозии.

Большинство материалов чувствительны к резким перепадам температуры и повышенной влажности. Оптимальная температура хранения составляет от 15 до 25 градусов Цельсия, а уровень влажности — 30-50%. Избегайте хранения инвентаря в подвалах и на чердаках.

Прямое солнечное освещение может вызвать выцветание материалов и ухудшение их качества. Храните инвентарь в темных местах и регулярно очищайте место хранения от пыли и грязи, особенно для текстильного инвентаря.