Общественная потребительская инициатива: подделками на маркетплейсах чаще всего оказываются наушники и зарядки

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в беседе с ИА НСН рассказал, что чаще всего в виде подделок на маркетплейсах продают наушники, фены и зарядные устройства.

В разделе электроники с низким качеством также встречаются пылесосы и колонки.

«Если мы говорим про более крупные вещи, такие как ноутбуки и смартфоны, то там речь идет, скорее, не о подделках, а о нелегальной продукции», — сказал Павлов.

Эксперт заметил, что чаще всего такие товары поступают из азиатских стран, где налажено производство подделок.