Общественная палата предупредила о штрафах за оставление мусора на лестничной площадке

Мусор, оставленный на лестничной площадке, может привести к серьезным последствиям и навлечь на нарушителя административную ответственность. Член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал RT о штрафах за такие нарушения.

По его словам, за оставление мусорного мешка на лестничной площадке предусмотрены штрафы по нескольким статьям КоАП РФ. Так, в соответствии со статьей 6.4 КоАП РФ, граждане, нарушающие санитарно-эпидемиологические требования, могут заплатить штраф от 500 до 1000 рублей. А поскольку мусор является пожароопасным, нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой штраф от 5000 до 15 000 рублей в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ.

Эксперт рекомендует решать вопрос мирным путем — предварительно поговорить с соседом. Разговор должен быть конструктивным и учитывать интересы обеих сторон. Для урегулирования проблемы можно собрать доказательства: фотографии или видеозаписи. Затем нужно составить заявление на соседа и направить его в МЧС и Роспотребнадзор, приложив подтверждающие материалы.