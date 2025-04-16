Общероссийское объединение пассажиров призвало усилить дисциплину в самолетах и поездах

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с ИА НСН поднял вопрос ответственности авиапассажиров, допускающих хулиганское поведение на борту самолетов.

Он подчеркнул, что действующие нормы законодательства требуют доработки и ужесточения, поскольку многие авиакомпании не ведут «черные списки» дебоширов, а правовые рамки не покрывают все виды нарушения поведения.

Зотов предложил продлить срок нахождения пассажира в черном списке с одного года до трех лет, чтобы усилить дисциплину и предупредить повторные инциденты. Дополнительно он предложил распространить практику ведения черных списков на другие виды транспорта, такие как поезда дальнего следования.

Подобные происшествия несут авиакомпаниям значительные финансовые убытки, что также делает необходимым внедрение более строгих мер профилактики.