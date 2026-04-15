Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил, что 18 апреля в городе пройдет общегородской субботник. Он затронет все районы, включая Кстовский, сообщила pravda-nn.ru .

Уборки запланированы на 47 общественных пространствах, в семи парках и зонах отдыха, а также на территориях предприятий, школ, детских садов, больниц, поликлиник, учреждений культуры и спорта и придомовых территориях.

«Погода на этой неделе показывает устойчивый плюс, снега уже как не бывало, газоны практически сухие», — отметил мэр.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 20 тысяч нижегородцев.