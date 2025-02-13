Сегодня 09:21 Образовательный кампус мирового уровня появится в Забайкальском крае 0 0 0 Общество

Реализация поручения Президента РФ о создании новых студенческих кампусов активно реализуется в 23 регионах страны.

Забайкальский Край не стал исключением, а благодаря поддержке крупного бизнеса многие вопросы решаются опережающими темпами. Так, сразу несколько индустриальных партнеров поддержали создание международного студенческого кампуса в Чите Забайкальского края, среди которых — «Норникель». Соответствующее соглашение о партнерстве подписали 12 февраля губернатор региона Александр Осипов и первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин в присутствии заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрея Омельчука.

«Сотрудничество кампуса с индустриальными партнерами откроет новые возможности для развития Забайкальского края. Такое взаимодействие обеспечит гарантированную дополнительную финансовую поддержку проекта и ускорит процесс строительства и оснащения кампуса современными технологиями и инфраструктурой», — отметил Андрей Омельчук. Основной производственный актив «Норникеля» в Забайкальском крае — «Быстра», которая давно сотрудничает с образовательными учреждениями региона, в первую очередь, с Забайкальским государственным университетом. «Формирование основных специализаций будущего кампуса велось в тесном взаимодействии экспертов „Быстры“ и руководства региона. Активное участие в работе приняли студенты нашей программы „Поколение Быстрых“. Для „Норникеля“ особо значимы образовательные программы по горным работам, обогащению полезных ископаемых, цифровым геотехнологиям рудников, горному машиностроению. Строительство в Чите кампуса мирового уровня позволит сформировать современный центр компетенций, в том числе в добывающей отрасли. Уверен, что совместная работа в этом направлении в корне изменит подход к получению образования», — отметил Николай Уткин.

На базе кампуса будут готовить специалистов по принципиально новым образовательными программам в области недропользования и агротехнологий, транспортно-логистических систем, а также горной промышленности. В кластере будут созданы не только учебные лаборатории, музеи и административный корпус с офисами, технопарк, конгресс-центр, но и всё для комфортного и современного проживания — многофункциональный спортивный комплекс (фиджитал-центр), аквазона, ледовая арена, скалодром и многое другое. Планируется, что обучаться в нем смогут более 5000 человек. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выделил два важных направления работы будущего кампуса — гуманитарное и горнодобывающее. Ключевыми специализациями кампуса станут горное дело, транспортно-логистические системы, медицина, гуманитарные технологии. «Забайкалье — место с большим количеством запасов и проектов по горной добыче. При этом мы является главной точкой взаимодействия России и Китая. Все это влияет на наше качество жизни, нашу экономику. Поэтому мы создаем в крае такой университетский кампус, который нацелен на решение технологических, исследовательских, научных вызовов и обеспечение кадрами», — сказал Александр Осипов. Строительство современного студенческого городка будет реализовано до 2030 года. В настоящее время проектируются и строятся 17 таких студгородков. К 2030 г. количество кампусов увеличится до 25, а к 2036 г. — до 40.