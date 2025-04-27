Обозреватель Гусий: в кулуарах открытие аэропорта «Платов» действительно обсуждается

Политический обозреватель Андрей Гусий в разговоре с изданием «Краснодарские известия» рассказал, что сложность с открытием аэропорта «Платов» возникает из-за базирования в Ростове-на-Дону ключевого хаба по поставкам гуманитарной помощи.

По его словам, в кулуарах открытие аэропорта на юге действительно обсуждается.

«Дело в том, на юге воздушное пространство используют военные. Предположим, появилась боевая задача, в небо поднимается военный самолет. Понятно, что он не будет подстраиваться под расписание гражданской авиации», — процитировало радио Sputnik собеседника.

При этом Гусий заметил, что окончательное решение будет принимать Минобороны.