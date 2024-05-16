Оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ начнут монтировать в июне | 360°

Общество 16 мая 2024, 04:50 Оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ начнут монтировать в июне Freepik

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В июне начнут монтировать ключевое оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ — это первая в мире трансграничная канатная дорога, ее проведут между Россией и Китаем. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале.

«Строительство канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ идет хорошими темпами. Уже в июне на площадке начнется монтаж главного оборудования — системы приводов, противовесов, барабанов, канатов и кабины», — написал он.

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По словам Орлова, в сердце терминала механизмы удержат два пилона высотой 21 метр. Также построят линейную опору, основные детали для которой уже доставили на площадку.

«Строители трудятся круглосуточно, и вскоре Россию и Китай свяжет новая дорога дружбы», — подытожил Орлов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. Глава государства отметил, что именно из-за этого он выбрал Китай в качестве первой страны для посещения после инаугурации.