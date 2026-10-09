Оборот отелей и общепита Петербурга за восемь месяцев вырос на 24%

Оборот гостиниц и общепита Петербурга за январь — август достиг 282,9 миллиарда рублей, увеличившись на 24% год к году. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на Петростат.

В Ленинградской области оборот сферы HoReCa составил 32,7 миллиарда рублей — в 1,6 раза больше прошлогоднего показателя.

При этом представители рынка оценили туристический сезон неоднородно. Гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева отметила просадку по выручке почти на 10% и падение спроса на деловые мероприятия. В отеле SO / St. Petersburg загрузка снизилась почти на 3%, однако доходы удалось удержать за счет роста тарифов.

Руководитель ресторанного сообщества «Итали» Вера Лисун добавила, что посещаемость заведений среднего и высокого сегментов сокращается из-за перетока гостей в сторону фастфуда и заведений с демократичным чеком.