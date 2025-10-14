Обновленную платформу для обмена IT-решениями представили на всероссийском форуме

В рамках форума «ПРОФ-ИТ» в Омске 14 октября представили обновленную версию масштабной платформы «Цифробанк». Ее создала компания «Цифровая экономика».

Проект, запущенный в 2018 году, превратился в крупнейший ресурс, где собран опыт цифровизации из разных уголков России.

Сегодня на платформе представлены свыше 700 успешных практик из 85 регионов, а также каталог более 500 готовых IT-решений 300 отечественных разработчиков.

Там же можно найти раздел с типовыми отраслевыми решениями ФКУ «Гостех», актуальные меры государственной поддержки, аналитические материалы и новости из мира цифровых технологий.

Каждую публикацию в «Цифробанке» сопровождает подробное описание проекта — от сроков реализации до примерной стоимости и условий внедрения. Благодаря удобной навигации пользователи могут быстро подобрать нужный кейс, связаться с разработчиками и оценить возможности адаптации решения под свой регион.

Отдельный раздел — «Цифрогид.РФ» — знакомит с ответственными за цифровую трансформацию в каждом субъекте страны и содержит богатую базу примеров внедрения технологий российскими компаниями.

Материалы помогают ускорить процессы цифровизации на федеральном, региональном и корпоративном уровнях.

Проект ориентирован на широкий круг пользователей.

«Платформа „Цифробанк“ — это точка притяжения для всех участников цифровой трансформации: от представителей власти до бизнеса и образовательных организаций. Здесь каждый найдет инструменты для развития», — подчеркнула директор направления «Цифровое развитие регионов и территорий» компании «Цифровая экономика» Светлана Лукина.