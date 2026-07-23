Обновленная станция Рыбацкое в Петербурге за три недели приняла 265 тысяч пассажиров

За первые три недели работы обновленная станция Рыбацкое в Санкт-Петербурге обслужила 265 тысяч пассажиров. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Благодаря новой инфраструктуре и дополнительному сходу с платформы удалось распределить потоки пассажиров и снизить нагрузку на основные турникеты почти на треть. Среднее время прохождения контроля в часы пик теперь не превышает пяти минут.

По данным комитета по транспорту Санкт-Петербурга, через новые турникеты и дополнительный сход проходит более 40% пассажиров. В первые недели сотрудники активно помогали людям ориентироваться на обновленной станции. Сейчас горожане уже привыкли к новой схеме движения, но усиленный режим работы персонала сохраняется.

Напомним, что с 1 июля пригородные поезда Волховстроевского направления временно прибывают на станцию Рыбацкое вместо Московского вокзала. Это связано со строительством первой в России высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой.