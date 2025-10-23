Обнаружение наркотиков в ручной клади назвали недостаточным мотивом для автоматического обвинения

Эксперт по международной организованной преступности Сергей Пелиха в беседе с «Известиями» подчеркнул, что обнаружения наркотиков в ручной клади пассажиров недостаточно для автоматического обвинения в контрабанде и наркотрафике. Он отметил, что преступные группировки часто используют неосведомленных людей, вовлекая их в криминальные схемы.

Пелиха объяснил, что многие пассажиры, у которых были найдены запрещенные вещества, заявляют о своей непричастности к перевозке наркотиков.

Он подчеркнул, что обвинение строится на комплексе доказательств, включающих анализ обстоятельств, взаимосвязи между пассажирами и организаторами перевозки, а также другие свидетельства.