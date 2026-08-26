Обещание высокого дохода без описания обязанностей назвали признаком мошеннической вакансии

Вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев рассказал «Газете.Ru» о том, какие признаки могут указывать на мошеннические вакансии. По его словам, при поиске работы следует быть внимательным и осторожным.

Хрулев отметил, что на мошенничество могут указывать следующие факторы: обещание высокого дохода без четкого описания обязанностей; отказ работодателя сообщить данные компании; просьбы предоставить личную информацию до оформления на работу.

Особую опасность представляют просьбы сообщить коды из сообщений, данные банковских карт, установить неизвестные программы или принять деньги на свою карту с последующим переводом, пишут «Известия».

Также стоит внимательно относиться к предложениям, где для получения работы требуется заплатить за оформление, доступ к вакансии, обучение или другие услуги. В таких случаях необходимо тщательно проверять требования работодателей.

Эксперт предупредил, что стажировки также могут быть подозрительными: если человек фактически выполняет рабочие задачи с ведома работодателя, это может быть признаком трудовых отношений.

Перед откликом на вакансию Хрулев рекомендовал проверить компанию по ИНН в ЕГРЮЛ и сравнить официальные данные организации с информацией из объявления.