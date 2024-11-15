Объемы производства молока и мяса выросли в 2024 году в Крыму
За последний год в Крыму значительно увеличились объемы производства мяса и молока. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
По его словам, производство птицы за последний год увеличилось на 27%. По молоку показатели чуть меньше, но все тоже значительные, добавил Аксенов. Здесь производство выросло на 15,1%.
Также увеличились показатели и по мясу крупного рогатого скота. В этом сегменте объемы выросли на более чем на 7,5%.
Глава республики добавил, что на территории Крыма действуют 25 молочных предприятия и 23 — мясоперерабатывающих.
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