Объемы продаж горячего кофе оценили в России

Кофе стал неотъемлемой частью повседневной жизни и важным элементом городской культуры. Холдинг «Ромир» провел исследования и выяснил, где россияне предпочитают покупать по утрам бодрящий напиток.

Чаще всего россияне покупают американо, капучино и латте, причем третий рецепт популярен у жителей Поволжья и Дальнего Востока, второй — Урала и Сибири, а первый — в европейской части, на северо-западе и юге.

Исследование показало, что три первых места из пяти заняли сетевые места общественного питания — «Вкусно и точка», Stars Coffee и Burger King. Единственным представителям ритейла в топе рейтинга стала «Пятерочка», занявшая второе место в общем зачете.

«Постоянно совершенствуя сервис и расширяя ассортимент сети, мы стремимся быть рядом с клиентами в любой ситуации. Отмечу, что благодаря профессиональной технике он всегда получается со стандартной дозировкой, а приготовление занимает меньше минуты», — заявил директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Андрей Егоров.