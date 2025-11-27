Объемные шапки с крупной вязкой, козырьки и береты станут самыми модными головными уборами этой зимой

Выбор правильной шапки на зиму — это не только вопрос моды, но и комфорта. Эксперты поделились с сайтом «7 Дней.ru» советами по выбору головных уборов, которые помогут выглядеть стильно и не замерзнуть в холода.

Среди популярных моделей предстоящего сезона выделяются объемные шапки с крупной вязкой из мягкой шерсти или акрила. Они создают уютный образ и идеально подходят для повседневной носки. Классические береты также остаются в тренде благодаря своей универсальности и французскому шику. В этом сезоне актуальны береты из твида, замши и кожи, украшенные вышивкой или аппликациями.

Шапки с козырьком возвращаются в моду и отлично подойдут для активных прогулок и спортивного стиля. При выборе материала предпочтение стоит отдавать шерсти, кашемиру и экологичным тканям, таким как хлопок. Синтетические материалы, например, полиэстер и нейлон, подойдут для спортивных моделей благодаря своей легкости и водонепроницаемости.

Цветовая палитра сезона включает натуральные оттенки: бежевый, серый, коричневый и оливковый. Для любителей ярких акцентов подойдут насыщенные красные, синие и зеленые модели. Узоры, такие как клетка, полоска и геометрические фигуры, также в тренде, а текстурированная вязка придает головным уборам интересный вид.