Объем инвестиций в лесопромышленную отрасль Нижегородской области превысил 2,6 млрд рублей

С начала 2024 года объем инвестиций в лесопромышленную отрасль Нижегородской области превысил 2,6 миллиарда рублей. Как написало НИА «Нижний Новгород», это на 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Рослесинфорге уточнили, что более 84% от общего объема инвестиций было вложено в производство бумаги и бумажных изделий. Следом идут строительство и реконструкция деревообрабатывающих производств, лесоводство и лесозаготовка.
В прошлом году основные инвестиции пошли на закупку специализированных машин и оборудования, рассказал изданию директор «Поволжского леспроекта» Павел Лебедев.
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