Обанкротился крупный российский производитель колбас

Петербургский производитель колбас и мясных продуктов — ООО МПК «Петровские деликатесы» — направил иск в суд о своем банкротстве. Информацию об этом разместили на сайте картотеки арбитражных дел.

Долги компании достигли 44,8 миллиона рублей. По данным «Делового Петербурга», пока сумма к взысканию по исполнительным производствам составила только 16,5 миллиона рублей.

Компания считается крупным представителем отрасли в Северо-Западном регионе. Товары «Петровских деликатесов» продают по всему федеральному округу.

В прошлом году выручка компании упала до 919,6 миллиона рублей, при этом прибыль составила только 4,3 миллиона.

Как отметила партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде в беседе с РБК, причиной подачи иска о банкротстве могло стать то, что компания не в состоянии исполнить налоговые обязательства. При этом в Московском районном суде Санкт-Петербурга очень много дел по невыплате зарплаты. Поэтому, по мнению Менде, речь может идти о системном сбое.