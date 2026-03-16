ОАЭ назвали лидером среди стран, где россияне открывают банковские счета

Старший юрист NSV Consulting Ксения Самойленко в интервью радио Sputnik поделилась информацией о том, в каких зарубежных странах россияне чаще всего открывают личные счета.

По последним статистическим данным, более полумиллиона граждан РФ имели почти два миллиона счетов в банках других стран. С вступлением в силу договоров об обмене информацией с рядом государств налоговая служба России получит более актуальные данные.

ОАЭ занимают лидирующую позицию среди стран, где россияне открывают счета. Инвесторов привлекают стабильность юрисдикции, престиж региона и возможность покупки доходных ценных бумаг. Кроме того, в Эмиратах активно развиваются бизнес-проекты россиян, связанные с недвижимостью, туризмом и IT-индустрией.

На втором месте — Армения. Во втором полугодии 2025 года эксперты зафиксировали рост открытия счетов в этой стране. Армения стала двусторонним мостом: клиенты используют ее как для перевода средств из РФ за рубеж, так и для ввода капитала в Россию.

Сербия замыкает тройку, но уступает в объемах. Страна не работает с долларом США, а счета в евро открывают только при наличии ВНЖ Евросоюза. Тем не менее часть российских компаний, среди которых и знаменитые IT-гиганты, вывели часть сотрудников в Сербию, что сразу оживило потребность в открытии счетов в сербских банках.

Среди экзотических направлений фиксируются единичные запросы на Таиланд, Малайзию и ЮАР.