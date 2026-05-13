Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец поделилась с NEWS.ru своим мнением о том, в каком возрасте детям можно давать собственный смартфон. Эксперт подчеркнула, что единого ответа на этот вопрос нет.

По словам Аблец, дети начинают взаимодействовать с цифровой средой задолго до того, как получают собственный гаджет. Поэтому ориентироваться следует не на паспортный возраст, а на способность соблюдать правила.

«Нужно смотреть именно на общий уровень саморегуляции ребенка, а не ориентироваться на усредненные нормы или примеры сверстников», — отметила эксперт.

Аблец подчеркнула, что в каждой семье своя практика. Некоторые дети уже в шесть-семь лет могут ответственно пользоваться телефоном под контролем взрослых, в то время как другие испытывают сложности с самодисциплиной и в десять лет.

Эксперт сравнила готовность к личному гаджету с готовностью выходить на улицу без сопровождения. По ее мнению, родитель должен оценить, понимает ли ребенок правила безопасного поведения в цифровой среде, умеет ли ориентироваться в ней и не пугается ли нестандартных ситуаций.

Перед покупкой смартфона стоит убедиться, что ребенок способен принимать и выполнять установленные взрослыми требования, подчеркнула Аблец. Это может быть время возвращения домой или лимит экранного времени.