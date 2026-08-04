Нутрициолог Шарапова посоветовала москвичам уточнять, из какого региона привезены арбузы

В Москве стартовал сезон арбузов и дынь — в городе открылись 145 сезонных торговых точек. Сейчас в столицу привозят арбузы из Астраханской, Тамбовской областей и Дагестана. Однако привычные признаки спелости не всегда позволяют точно оценить качество плода. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала Авторадио , как правильно выбрать арбуз.

Она отметила, что ориентироваться на один признак спелости — распространенная ошибка. Ни звонкий звук, ни сухой хвостик, ни размер не дают полной гарантии, что арбуз спелый.

Нужно обращать внимание на пятно, на котором арбуз лежал на поле. Если оно желтое или ярко-желтое, то арбуз спелый, его сорвали дозрелым. Если пятно белое или зеленоватое — арбуз сорвали раньше времени, и он дозрел по дороге. Также важно смотреть на корку — у спелого арбуза она матовая с яркими полосками.

Эксперт посоветовала уточнять, из какого региона привезли плоды. Основной сезон российских арбузов начинается с середины августа. К концу месяца на прилавках появится урожай из Липецкой и Воронежской областей. Бахчевые развалы в Москве будут работать до начала октября.