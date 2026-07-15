Нутрициолог Шарапова посоветовала обращать внимание на состав при выборе готовой еды в магазине

Аналитики обнаружили, что россияне стали меньше посещать рестораны и больше покупать готовую еду. Особенно заметно сокращение посещений пекарен, кафе, точек быстрого питания и кофеен. Эксперты считают, что это связано с желанием потребителей сократить расходы. В ответ на это торговые сети расширяют ассортимент готовых блюд. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с «Авторадио» рассказала, на что в первую очередь следует обращать внимание при выборе готовой еды — на ее состав.

По ее словам, надписи «ПП», «фитнес», «натуральный», «белковый» часто являются маркетинговыми ходами. Она советует внимательно изучать состав на упаковке.

«По правилам количество ингредиентов идет по уменьшению. То есть, на первом месте всегда в составе должно быть, если мы берем, допустим, курицу с гарниром с каким-нибудь с картофелем, с гречей, неважно с чем. Мы смотрим, чтобы там в первом месте было куриное мясо, потом крупа гречневая и уже дальше какие-то там, может быть, там, если есть соусы и все на свете. Также в составе готовых блюд должно быть минимум соли, минимум сахара, а лучше вообще его не должно быть. И вообще мы смотрим на термическую обработку. Чем менее обработана пища, тем она лучше», отметила специалист.

Аналитики также выяснили, что 51% опрошенных россиян с разной периодичностью заказывают готовую еду или покупают ее офлайн. Чаще всего так поступают представители младших миллениалов и поколения Z, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.