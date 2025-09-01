Нутрициолог Шаповалова посоветовала баловать себя приятными мелочами для борьбы с апатией

С приходом осени многие сталкиваются с апатией и снижением активности. Нутрициолог Екатерина Шаповалова в интервью Пятому каналу поделилась способами борьбы с неприятным состоянием.

Для поддержания психоэмоционального равновесия медик рекомендовала гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, поддерживать социальные связи и баловать себя приятными мелочами. Кроме того, при борьбе с сезонной хандрой стоит принимать витамины по назначению врача, а также активно читать или учиться.