Нутрициолог Попкова: витамины C, D и цинк помогут поддержать иммунитет

Поддержать иммунную систему в условиях стресса можно с помощью сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок. Об этом рассказала нутрициолог и wellness-эксперт Ирина Попкова в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист отметила, что для укрепления иммунитета необходимы витамины C, D и цинк, которые содержатся в цитрусовых, рыбе и мясе соответственно. При нехватке этих элементов Попкова рекомендует прием нутрицевтиков с оптимальной дозировкой, пишут «Известия».

Попкова подчеркнула негативное воздействие хронического стресса на иммунную систему из-за повышения уровня кортизола. Для минимизации вреда можно практиковать медитации, уделять время хобби и общаться с близкими людьми.