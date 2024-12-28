Нутрициолог Попкова: витамины C, D и цинк помогут поддержать иммунитет

Поддержать иммунную систему в условиях стресса можно с помощью сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок. Об этом рассказала нутрициолог и wellness-эксперт Ирина Попкова в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист отметила, что для укрепления иммунитета необходимы витамины C, D и цинк, которые содержатся в цитрусовых, рыбе и мясе соответственно. При нехватке этих элементов Попкова рекомендует прием нутрицевтиков с оптимальной дозировкой, пишут «Известия».
Попкова подчеркнула негативное воздействие хронического стресса на иммунную систему из-за повышения уровня кортизола. Для минимизации вреда можно практиковать медитации, уделять время хобби и общаться с близкими людьми.
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