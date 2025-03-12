Нутрициолог Никитина рассказала, что увядающему букету можно дать вторую жизнь

Не стоит торопиться выбрасывать букет, который начал вянуть. Как можно использовать увядающие, растения рассказала нутрициолог Лариса Никитина в интервью Life .

По словам специалиста, домашние цветы могут стать основой для варенья или патчей, которые снимают отеки. Однако купленные в магазине растения обработаны химикатами и не предназначены для еды. Если цветы жалко выбрасывать, их можно засушить и использовать для декора.

Другой вариант — погрузить розу в воск или поставить в емкость с глицерином. Такие идеи легко воплотить своими руками. Если вам нравится рукоделие, это станет интересным опытом.

Если вы не хотите тратить время на декор, засушенные цветы все равно станут приятным дополнением для интерьера — просто сбрызните их чем-то ароматным, посоветовала Никитина.