Нутрициолог Кулова посоветовала создать дефицит в 500 калорий ежедневно, чтобы похудеть в Новому году

Для того, чтобы сбросить пару лишних килограммов к Новому году, необходимо соблюсти ряд правил. О них изданию «Стационар пресс» рассказала нутрициолог Екатерина Кулова.

Она порекомендовалаа худеющим россиянам установить три основных приема пищи и один-два перекуса в течение дня. Такой режим питания, по словам эксперта, поможет контролировать уровень сахара в крови и предотвращать чувство голода. В качестве перекусов лучше всего выбирать легкие снеки или же йогурт с сухофруктами, написало ИА «Время Н».

Чтобы человеку удавалось терять вес без его очередного набора, необходимо создать дефицит в 500 калорий ежедневно. Кулова призвала исключить привычку заедать чай конфетами и печеньем и порекомендовала простые углеводы заменить сложными.