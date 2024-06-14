Нутрициолог Костогрыз: в покупном молочном коктейле должно быть цельное молоко

Чтобы купить качественный молочный коктейль в магазине, необходимо обратить внимание на его состав. Так, в напитке должно быть цельное молоко, сообщила нутрициолог Злата Костогрыз в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, также в состав качественного напитка может входить сахар и добавки, например, какао или фруктовый наполнитель.

Кроме того, следует обратить внимание на содержание белка, жиров и углеводов в молочном коктейле. Если в нем нет протеинов, значит, напиток изготовлен из цельного молока, отметила нутрициолог.