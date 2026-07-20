Нутрициолог Хайкина посоветовала есть огурцы для поддержания водного баланса в жару

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала RT , какие продукты помогут избежать обезвоживания в жаркую погоду. Она отметила, что потеря жидкости с потом может приводить к скрытому обезвоживанию, даже если пить достаточно воды.

Хайкина объяснила, что в жару организм теряет не только воду, но и минералы, которые нужны для поддержания водно-солевого баланса. Поэтому важно употреблять продукты, богатые водой и электролитами.

Одним из лучших вариантов нутрициолог назвала огурцы, которые почти на 96% состоят из воды и содержат небольшое количество калия. Также полезными летом будут арбузы, содержащие около 92% воды, натуральные сахара, калий и магний.

Еще одним хорошим выбором стала кокосовая вода. Специалист уточнила, что ее можно использовать как природный изотоник, поскольку она содержит калий, натрий и магний. Однако важно выбирать натуральную кокосовую воду без добавленного сахара.

Также Хайкина рекомендовала обратить внимание на кабачки, содержащие около 94% воды, источник клетчатки и небольшого количества калия.

Замыкает пятерку полезных продуктов клубника, которая примерно на 90% состоит из воды и богата витамином С, антиоксидантами, а также содержит магний и кальций.