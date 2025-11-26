Нутрициолог Дивинская предложила проверять икру на подлинность с помощью кипятка
Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская поделилась способами, как отличить настоящую икру от подделки. Об этом сообщил NEWS.ru.
Как пояснила специалист, натуральная икра не идеальна по форме и размеру, в то время как искусственная выглядит однородной и штампованной.
«Можно провести тест кипятком. Бросьте икринку в горячую воду: настоящая побелеет, даст белковый осадок. Желатиновая растворится или окрасит воду», — добавила эксперт.
По ее словам, также можно проверить структуру икринки на языке: настоящая лопается при надавливании и оставляет маслянистое послевкусие, а имитация жуется как резина.