Нутрициолог Дивинская предложила проверять икру на подлинность с помощью кипятка

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская поделилась способами, как отличить настоящую икру от подделки. Об этом сообщил NEWS.ru .

Как пояснила специалист, натуральная икра не идеальна по форме и размеру, в то время как искусственная выглядит однородной и штампованной.

«Можно провести тест кипятком. Бросьте икринку в горячую воду: настоящая побелеет, даст белковый осадок. Желатиновая растворится или окрасит воду», — добавила эксперт.

По ее словам, также можно проверить структуру икринки на языке: настоящая лопается при надавливании и оставляет маслянистое послевкусие, а имитация жуется как резина.