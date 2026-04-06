Нутрициолог Чаевская напомнила, что ежедневная норма воды рассчитывается индивидуально

Нутрициолог Наталья Чаевская заявила NEWS.ru , что следование мифу о необходимости выпивать два литра воды ежедневно может привести к критическим нагрузкам на почки и сердце. Специалист предостерегла от слепого доверия рекомендациям из интернета.

По словам нутрициолога, норма воды должна рассчитываться индивидуально, учитывая массу тела, уровень физической активности, температуру окружающей среды, питание и состояние здоровья. Чаевская подчеркнула, что фиксированная норма воды не учитывает индивидуальные особенности организма. Избыток воды может нарушить водно-солевой баланс и увеличить нагрузку на почки и сердце.

Одним из базовых ориентиров является 30–35 миллилитров воды на один килограмм массы тела, отметила специалист. Однако это лишь отправная точка, которая может изменяться в зависимости от обстоятельств. В жару и при высокой физической активности потребность в воде увеличивается, а при малой подвижности и высоком содержании овощей в рационе — немного снижается.